Осло, 17 марта, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Министерство нефти и энергетики Норвегии объявило о начале приема заявок на разработку новых участков на шельфе страны. На этот раз компаниям предлагается 24 блока в Норвежском и 32 блока в Баренцевом морях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства сегодня, 17 марта.

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Несколько предлагаемых блоков в Норвежском море расположены недалеко от газового месторождения Ааста Хансин, разрабатываемого Statoil. Участки в Баренцевом море находятся около существующих проектов Юхан Кастберг (Statoil), Альта и Гота (Lundin Petrolium).

Так как блоки предлагаются неподалеку от зрелых месторождений, то, согласно министерству нефти и энергетики, рассчитывать на огромные залежи углеводородов не стоит. Однако, такое выгодное расположение позволит компании-обладателю лицензии повысить рентабельность работы за счет снижения издержек.

Заявки на освоение того или иного блока компании смогут направить до 6 сентября. Лицензии отобранным претендентам будут выданы в начале 2017 года.

Отметим, что нынешний тендер (APA, Awards in Predefined Areas) — один из двух вариантов предоставления права на освоение норвежского шельфа. Другой процесс — 23-й лицензионный раунд — был объявлен в январе 2015 года, и в первой половине этого года правительство Норвегии огласит результаты. В отличие от APA, где предлагаются более или менее освоенные участки, в рамках 23-го лицензионного раунда правительство предложило блоки на востоке и севере норвежского шельфа — там, где нефтегазовая промышленность еще не работала. В Баренцевом море это 54 участка, 8 из которых в непосредственной близости к границе с Россией. Еще 8 блоков находятся беспрецедентно высоко — за 74-й параллелью.