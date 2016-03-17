Ярославль, 17 марта, 2016, 18:47 — ИА Регнум. В Ярославле вновь говорят о строительстве Карабулинской развязки. О планах по реанимации проекта сегодня в ходе пресс-конференции сообщил губернатор Ярославской области Сергей Ястребов. Возможность финансирования работ обсуждалась в рамках визита Президента РФ Владимира Путина в Ярославль на заседание президиума Госсовета России 14 марта.

фото сайта yastrebov.ru

«Сергей Ястребов рассказал, что на полях форума подписаны документы, которые теперь имеют форму поручений Президента. Они касаются Карабулинской развязки, строительства онкологического центра и училища олимпийского резерва по хоккею.

В частности, если мэрия Ярославля выполнит работу по подготовке проектно-сметной документации по Карабулинской развязке до 1 августа, будет рассмотрен вопрос о финансировании проекта в 2017 — 2018 годах», — говорится в сообщении официального сайте губернатора Ярославской области Сергея Ястребова.

Между тем, в тот же самый день, 14 марта, глава региона внес в Ярославскую областную Думу проект закона о внесении изменений в бюджет на 2016 год и плановый период 2017—2018 годы. Одна из поправок предлагает снять финансирование со статьи на разработку проектно-сметной документации на строительство Карабулинской развязки — 200 млн рублей .

«Я недоумеваю по поводу действий областных властей, которые снимают деньги с финансирования разработки проектно-сметной документации Карабулинской развязки и одновременно говорят о том, что ее нужно разработать в ближайшее время», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.

Ранее, в конце декабря 2015 года мэрия Ярославля уже объявляла конкурс на адаптацию ПСД на строительства развязки. Однако конкурс был отменен по причине того, что не было получено подтверждение федерального финансирования работ.

Не исключено, что теперь региональные власти скорректируют поправки в бюджет области и оставят 200 млн рублей, которые были запланированы на изменение проекта развязки.