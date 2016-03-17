Дюссельдорф, Германия, 17 марта, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Снижение цен на нефть и жесткий контроль пассажиропотока подстегивают прибыльность немецкой авиакомпании Lufthansa, сообщает Associated Press.

vladkomfort.ru Нефть-то дешёвая

Lufthansa сообщила, что ее чистая прибыль выросла до 1,7 млрд евро (1,9 млрд долларов) в 2015 году, совершив «скачек» на €55 миллионов за год. Ее годовой оборот прибавил 6,8%, составив €32,1 миллиарда.

Результаты превзошли ожидания финансовых аналитиков, чьи прогнозы собирались агентством FactSet.

Ложкой дегтя в позитивные показатели оказалась котировка акций авиаперевозчика. На утренних торгах они упали на 4,3% до 14,62 евро. Впрочем в этом виновата сама Lufthansa, давшая скромный прогноз на оставшуюся часть года. Операционный доходы концерна увеличатся лишь «слегка», говорят его представители.