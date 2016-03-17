Санкт-Петербург, 17 марта, 2016, 18:29 — ИА Регнум. Ухудшение погоды прогнозируют синоптики Петербурга на ближайшие пятницу и субботу. В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу просят горожан соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях.

Виктор Цыплаков. Мороз и солнце

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 марта в городе возможен кратковременный снег. «Ветер северо-западный, северный 7−12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с», — предупредили специалисты.

Температура воздуха ночью составит −4…−6 градуса, днем −2…−4 градуса. Такая погода приведет к образованию гололедицы на дорогах.

В субботу, 19 марта, характер погоды в целом не изменится, однако ветер ослабеет, зато ночью похолодает до −6…−8 градусов. Дневная температура — такая же, как в пятницу. Гололедица также сохранится.

В Ленинградской области 18 марта порывы ветра северных направлений могут достигать 17 метров в секунду. Ночью местами, днем в большинстве районов области пройдет кратковременный снег. Температура воздуха в течение суток −2…−7 градуса.

19 марта в Ленобласти температура воздуха ночью −6…−11 градуса, днем −2…−7 градуса. На дорогах местами гололедица.