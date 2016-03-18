Москва, 18 марта, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Постное меню в российских школах может пойти на пользу детям, однако решение о необходимости соблюдения поста все-таки остается за родителями школьников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил отец Георгий из Храма Рождества Христова в Обнинске Калужской области.

tchkcdn.com Постная еда

По словам священнослужителя, пост — решение сугубо индивидуальное, к которому никого не обязывают. Тем не менее, при желании, ребенок может брать постную пищу с собой или отказываться от не постных продуктов в школе.

«Если возможность есть давать постное меню, то почему нет? Во многих учреждениях учебных сейчас предоставляют такую возможность. Человека не заставляет же никто поститься. Мой ребенок берет постную еду с собой и уже давно. Раньше он что-то просто не ел — откровенно не постное. Если бы была возможность выбора у него, я был бы только рад, а если нет возможности выбора, то нет и нет. Пост всегда был сугубо индивидуальным», — пояснил собеседник агентства.

Мнение отца Георгия разделяет и директор воскресной школы Храма Рождества Христова в Обнинске Татьяна Соболева. Она также подчеркнула, что несмотря на отсутствие постного меню в некоторых учебных заведениях, отказ от некоторых продуктов мог бы пойти детям на пользу.

«Подход наших священников, касающийся поста во время пребывания в школе — они советуют соблюдать тот режим, который имеется в школе. Родители уже дома решают, когда дети вечером приходят. Мы своим детям говорим, что вы подчиняетесь тем законам, которые имеют в школе. Конечно, если бы были такие возможности, которые в чем-то ограничивали бы не полезном, то было бы хорошо. Пока родители решают эти вопросы сами, ведь они знают особенности детей. Есть больные детки, которые нуждаются в особенном питании, и родители сами определяют меру поста!» — пояснила Соболева.

Тем временем, как отмечает председатель «Союз Православных граждан» Валентин Лебедев, пост мог бы воспитать волю у школьников, однако к вопросу надо подходить крайне аккуратно.

«Конечно, не надо обязательно заставлять поститься школах. Есть постное меню на выбор во многих учреждениях. Но тут надо действовать осторожно. Я, в данном случае, как и мои сотоварищи постящиеся, знаю пастырскую практику, что тут не надо рубить с плеча, иначе можно вызвать в последствии отторжение от церкви. Но в то же время, предлагать систему такого постного питания можно и нужно, — поделился мнением Лебедев. — Пост не вреден и воспитывает волю у наших молодых людей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта у православных христиан начался Великий пост — самый длительный и строгий. Воздержание продлится 48 дней. В течение всего поста христиане соблюдают ограничения в пище — им нельзя употреблять мясо, яйца, молоко, сливочное масло и другие «скоромные» продукты.