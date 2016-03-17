Магас, 17 марта, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Меры безопасности во время проведения пятничной молитвы должны быть усилены. Территории у каждой мечети с вечера должны быть обследованы с целью выявления подозрительных предметов, автомашин и людей. Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с секретарём Совета безопасности Ахмедом Дзейтовым. При этом, по словам главы, к этой работе хорошо было бы привлечь волонтёров, которые оказывали бы содействие сотрудникам органов правопорядка, сообщили ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе главы Ингушетии.

religolog.ru Пятничная молитва

Кроме того, до имамов ряда мечетей необходимо довести информацию о введении паспортного режима для прихожан из соседних регионов. Секретарю совбеза было дано поручение провести работу с имамами и подробно объяснить им, что «в мечетях должны звучать проповеди, направленные на совершение благих деяний и укрепление имана». По мнению Евкурова, имамы должны нести ответственность за призывы к незаконным действиям и лозунги в мечетях.

Как отметил глава Ингушетии, мечеть — не место для выражения недовольства общественно-политической ситуацией. Для этого есть другие площадки, на которых можно в дискуссионной форме обсуждать наболевшие вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлую пятницу, 11 марта, у одной из мечетей Назрани произошел взрыв. В то время, как прихожане мечети выходили после пятничной молитвы из мечети, взорвался припаркованный на территории автомобиль «ВАЗ». Пострадали четыре человека. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Как сообщили в МВД, в машине было установлено взрывное устройство.

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В автомобиле, взорвавшемся у мечети в Ингушетии, было заложено СВУ