Дамаск, 17 марта, 2016, 17:50 — ИА Регнум. У сирийских курдов нет сепаратистских устремлений. Такое заявление сделал сегодня, 17 марта официальный представитель дирекции по иностранным делам Западного Курдистана Идрис Наасан, сообщает телеканал RT.

Kurdishstruggle Бойцы женского батальона курдов

Он подчеркнул, что северный федеративный район останется неотъемлемой частью Сирийской Арабской республики. Это образование будет представлять собой «образец децентрализованной плюралистической демократической власти».

Наасан также заявил, что курды войдут в правительство, которое будет создано по итогам межсирийских мирных переговоров в Женеве.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что более 30 партий объявили о создании федеративной администрации на севере Сирии. В городе Румейлан на северо-востоке Сирии собрался съезд под девизом «Демократическая федеративная Сирия — гарантия совместной жизни и братства народов».

В съезде приняли участие 200 делегатов, которые представляют курдов, арабов, туркменов, ассирийцев, черкесов и армян.