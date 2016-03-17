Брянск, 17 марта, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Систему общественного транспорта Брянской области в ближайшее время могут ожидать кардинальные изменения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Брянской областной думы, депутаты планируют разработать поправки в закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Брянской области». Добавить собираются, в частности, разделение общественного транспорта на маршруты с государственным (муниципальным) регулированием тарифов и нерегулируемые.

Михаил Гермашев. Извозчик

Работу перевозчиков, которые будут обслуживать нерегулируемые маршруты, будет обосновывать свидетельство на маршрут, выданное по результатам открытых конкурсов сроком на пять лет. Условия перевозок и стоимость будут устанавливать профильные комитеты и департаменты. Кроме того, документ предусматривает возможность лишения перевозчика права работать на маршруте через суд. Это может произойти, если предприниматель несколько раз за год нарушит правила работы маршрута. Примером нарушения может стать ночная стоянка в неположенном месте или использование автобусов, которые не соответствуют требованиям.

«Депутаты особо отметили, что без жесткого контроля со стороны государства порядок в сфере маршрутных перевозок навести не удастся. В настоящее время, например, отсутствует возможность штрафовать перевозчиков, стихийно работающих на межрайонных маршрутах», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изменения ждут не только общественный транспорт в районах области, но и в областном центре. В Брянске планируют систематизировать маршруты общественного транспорта. Для всех перевозчиков будут составлены единые расписание и графики работы. Кроме того, депутаты заявили о грядущем сокращении автомобилей на некоторых маршрутах и изменении некоторых веток.