Москва, 18 марта, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 18 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о дополнительном основании для лишения депутата мандата — за прогулы, сообщает ИА REGNUM. Инициативой, предложенной «Справедливой Россией», предлагается дать фракции право своим решением лишать депутата мандата за систематическое неисполнение полномочий — при утверждении такого решения на пленарном заседании Госдумы.

Фёдор Решетников. Опять двойка. 1952

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов не скрывает: фракция намерена лишить мандатов Илью Пономарева и Алексея Митрофанова.

ЛДПР также хочет воспользоваться нормой и лишить мандата за прогулы Ирину Чиркову.

По словам первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова (КПРФ), накануне на Совете Думы законопроект вызвал дискуссию, депутаты предложили авторам отозвать инициативу с тем, чтобы создать рабочую группу и внести проект закона от имени всех фракций. Однако «Справедливая Россия» на это не пошла.