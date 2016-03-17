Афины , 17 марта, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Греческая безработица выросла до 24,4 процента в течение последних трех месяцев 2015 года, передает ABC News. Главный профсоюз страны (GSEE) предупредил, что безработица не вернется к докризисному уровню в течение по крайней мере 20 лет.

А. Горбаруков ИА REGNUM Греция

Статистический комитет GSEE отмечает, что 1,17 млн человек остались без работы в октябре-декабре 2015 года. Безработица выросла на 1,2% по сравнению с периодом июль-сентябрь прошлого года.

Профсоюз ожидает, что безработица вернется к докризисному уровню (7%) не раньше 2036 года. Исследование GSEE описывает состояние рынка труда как «драматическое». В течение более года 74 процента безработных не смогли трудоустроиться.

Исследование также сетует на ухудшение качества работы. 55% контрактов в 2015 году заключались на основе гибких графиков, не предлагая полного рабочего дня.