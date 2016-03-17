Рига, 17 марта, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Министры иностранных дел ряда стран Северной Европы, включая страны Прибалтики, в совместном письме заявили, что Россия должна взять на себя ответственность за аннексию Крыма, сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпроты

Министры иностранных дел Латвии, Дании, Эстонии, Финляндии, Литвы и Швеции указывают, что с тех пор, как Крым «был аннексирован» Россией, количество нарушений прав человека в Крыму значительно увеличилось. Главы МИД утверждают, что жителям полуострова навязывают российское гражданство, а также там подавляется украинский язык и ограничивается свобода слова в СМИ. При этом главы МИД игнорируют тот факт, что украинский язык имеет официальный статус в российском Крыму, а русский язык не имеет никакого статуса в Прибалтике

Надо отметить, что под совместным заявлением стоит подпись и главы МИД Латвии — страны, где более 20 лет, на законодательном уровне ограничивается использование русского языка, часть русского населения лишена гражданских прав, и вводится цензура в отношении любого инакомыслия.

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