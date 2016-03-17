Ярославль, 17 марта, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Ярославские отделения политических партий активно готовятся к выборам депутатов Государственной Думы 7 созыва. Ярославская область разделена на два одномандатных округа — № 194 и № 195.

Ярославское отделение партии «Единая Россия» проведет 22 мая процедуру предварительного голосования, победители которого станут партийными кандидатами на сентябрьских выборах. На сегодняшний день конкуренция во внутрипартийной борьбе «единороссов» достаточно высока. По 194 избирательному округу свои кандидатуры выдвинули председатель Общественной палаты Ярославской области Александр Грибов, заместитель председателя Ярославской областной думы Илья Осипов, депутат муниципалитета Ярославля Андрей Лихачев. Этот список должен пополниться еще рядом кандидатов. На 195 округ заявились депутат муниципального совета Рыбинска Александр Соколов и врач «Ярославской онкологической больницы» Дмитрий Петровский, в качестве кандидата на включение в федеральный партийный список свою кандидатуру выдвинула первая женщина-космонавт, действующий депутат Государственной Думы Валентина Терешкова.

Представители Ярославского отделения КПРФ уже определились с кандидатами на сентябрьские выборы.

«КПРФ планирует закрыть оба одномандатных округа. По 194 округу мы планируем выдвинуть лидера партийной фракции в областной думе Александра Воробьева, по 195 округу — бывшего депутата областной думы и муниципального совета Рыбинска Михаила Парамонова. Сейчас мы готовим специальный выпуск газеты «Советская Ярославия», в котором опубликуем отчет фракции о работе в областной думе. Наши потенциальные кандидаты еженедельно встречаются с избирателями, никто не отменял текущей партийной работы, решаем проблемы людей. Разрабатываем стратегию, отдельно для каждого одномандатного округа, в апреле утвердим на партийном бюро. Выдвижение кандидатов произойдет в июне на съезде КПРФ в Москве», — поделился с корреспондентом ИА REGNUM планами на избирательную кампанию секретарь Ярославского обкома КПРФ Эльхан Мардалиев.

В нынешнем созыве Государственной Думы, среди депутатов-ярославцев есть член КПРФ Александр Куликов, но, скорее всего, в нашем регионе он не будет принимать участие в выборах.

Ярославские эсеры, имеющие в своем активе действующего депутата Государственной Думы Анатолия Грешневикова, также планируют выдвинуть своих кандидатов в обоих одномандатных округах.

«По 195 округу наша партия выдвинет лидера регионального отделения Анатолия Грешневикова, по 194 округу кандидаты еще обсуждаются, возможно, будет выдвинут руководитель фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин. Окончательное решение будет принято летом, скорее всего, в июне, на федеральном съезде. Мы серьезно относимся к этим выборам, и уже давно ведем подготовительную работу», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь бюро совета Ярославского регионального отделения «Справедливой России» Михаил Малеев.

Ярославские соратники Жириновского традиционно держат фамилии кандидатов в секрете.

«Все решения регионального отделения ЛДПР о выдвижении кандидатов в депутаты Государственной Думы будут согласованы с высшим советом партии, итоговое решение примет партийный Съезд в Москве. Конечно, возможные кандидаты есть, но мы не готовы их озвучить. Сейчас мы в постоянном режиме встречаемся с избирателями, партия ведет свою работу и планирует успешно выступить на выборах федеральных депутатов», — сообщил координатор Ярославского отделения ЛДПР Андрей Потапов.

У Ярославского ЛДПР есть свой представитель в Государственной Думе — Маргарита Свергунова, но ее отношения с нынешним руководством регионального отделения партии достаточно натянутые, поэтому сложно сказать, будет ли она бороться за право представлять ярославцев в федеральном парламенте еще один созыв.

Представители либеральной оппозиции решили взять пример с «единороссов» и определиться с кандидатами через процедуру праймериз.

«Мы намерены выдвигать кандидатов в обоих одномандатных округах, но пока не готовы их озвучить. Кандидаты определятся после праймериз демократической коалиции, которая создана на базе нашей партии. Сейчас ярославское отделение «ПАРНАС» формирует предвыборный штаб, разрабатывает стратегию кампании», — заявил председатель Ярославского регионального отделения «ПАРНАС», депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда.

Члены второй зарегистрированной в области партии с коммунистической идеологией еще не определились с предвыборной стратегией.

«В ближайшее время состоится партийный пленум, на котором определимся с планами на предстоящую предвыборную кампанию» — заявил заведующий отделом пропаганды Ярославского отделения политической партии «Коммунисты России» Геннадий Федоров.