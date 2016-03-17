Степанакерт, 17 марта, 2016, 16:15 — ИА Регнум. 17 марта президент Карабаха Бако Саакян принял председателя Конституционного суда Армении Гагика Арутюняна.

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Пресс-служба президента Карабаха сообщает, что в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся развития конституционного права. Президент Саакян отметил важность сотрудничества с Конституционным судом Армении, подчеркнув его значимость для Арцаха.

Несколько дней назад пять парламентских партий Нагорного Карабаха вместе с тремя партиями, которые не представлены в Национальном собрании, обратились к президенту Карабаха Бако Саакяну с просьбой о создании специальной комиссии по конституционным изменениям.

Гагик Арутюнян, кроме того, что является председателем Конституционного суда Армении, возглавлял также комиссию по конституционным изменениям, которая подготовила изменения в Конституции Армении, которые впоследствии были приняты на референдуме.

На фотографии, которая распространила пресс-служба президента Карабаха видно, что на встрече присутствовали также члены специальной комиссии по конституционным реформам в Армении Вардан Погосян и Грайр Товмасян.

Очевидно, что встреча была посвящена в основном не сотрудничеству с Конституционным судом Армении, а обсуждениям возможных изменений Конституции Карабаха.

Предполагается, что в случае изменения Конституции, республика, также как и Армения прейдет на парламентскую форму правления. Решение о создании специальной комиссии по конституционным изменениям в Карабахе пока не принято.