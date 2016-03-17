Ярославль, 17 марта, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Из запланированных 569 млн рублей от приватизации муниципального имущества в 2015 году в Рыбинске получено всего 96 млн рублей, а это лишь 16% от плана. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на заседании комиссии по экономике Рыбинского муниципального совета рассказала директор департамента имущественных и земельных отношений мэрии Рыбинска Марина Томсон.

По ее данным, в 2015 году приватизации во втором по величине городе Ярославской области подлежали 80 объектов недвижимости общей площадью 21,5 тыс квадратных метров, а также два пакета акций: ОАО «Рыбинская городская электросеть» и ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1».

Власти города выставили на торги 59 объектов недвижимости с начальной стоимостью 122,1 млн рублей. Из них 28 объектов выставлялись на торги два и более раз. При продаже на аукционах средняя стоимость 1 квадратного метра составила 7,3 тыс рублей, посредством публичного предложения — 2,9 тыс рублей. За прошлый год город продал 6 объектов культурного наследия.

Запланированные для продажи акции продолжают оставаться муниципальной собственностью. 100 процентов акций ОАО «Рыбинская городская электросеть» стоимостью 327,8 млн рублей не были проданы, т.к. находились в залоге. А акции ПАТП-1 за 68,9 млн рублей не выставлялись на продажу потому, что на предприятии проводились мероприятия по оздоровлению его финансового состояния, — рассказала депутатам глава департамента имущественных и земельных отношений Рыбинска.

Низкие показатели выполнения программы Марина Томсон связывает с падением покупательского спроса на объекты недвижимости, неудовлетворительным состоянием предлагаемых зданий и помещений, наличием обременений для объектов культурного наследия.

Отчет исполнительной власти города депутаты приняли к сведению, но попросили предоставить им подробную информацию о работе горадминистрации по взысканию долгов по уже заключенным договорам купли-продажи, о переоценке стоимости пакета акций ОАО «ПАТП-1».