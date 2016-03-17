Киев, 17 марта, 2016, 16:06 — ИА Регнум. В рамках визита в Брюссель сегодня, 17 марта, Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об итогах переговоров сообщает пресс-служба президента Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Вовка в Тридевятом Царстве». Реж. Борис Степанцев. 1965. СССР Вы, чего, и пальцы за меня загибать будете?

«Стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов двусторонних отношений. Среди прочего, была достигнута договоренность активизировать двусторонний политический диалог на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Собеседники также отметили важность проведения в нынешнем году очередных заседаний украинского-венгерских межправительственных комиссий по вопросам экономического сотрудничества, по вопросам трансграничного и приграничного сотрудничества.

Порошенко поблагодарил Венгрию за поддержку Украины в вопросе введения безвизового режима с Евросоюзом. Собеседники пришли к согласию, что нынешний миграционный кризис в ЕС не должен влиять на процесс визовой либерализации с Украиной, — информирует пресс-служба.

«Особое внимание было уделено урегулированию конфликта в Донбассе. Стороны обсудили вопросы сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении России как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в тексте заявления.

Между тем, пресс-релиз по итогам этой встречи пресс-службой Порошенко назван так: «Президент Украины и премьер-министр Венгрии: Санкции ЕС против России должны сохраняться до полной реализации Минских договоренностей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто и его итальянский коллега Паоло Джентилони, выступая на встрече глав МИД стран ЕС, высказались против автоматического продления «ограничительных мер» в отношении Российской Федерации.

«Евросоюз не может принимать скрытное решение по санкциям… вопрос должен решаться на самом высоком уровне, и решение нельзя принимать автоматически», — заявил, в частности, Сийярто.