В Москве возле метро «Пражская» сел вертолет
Москва, 17 марта, 2016, 16:03 — ИА Регнум. В районе станции метро «Пражская» на юге столицы приземлился вертолет МЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы.
Фото Дарья Антонова ИА REGNUM
Метро
Ранее на этом месте случилось серьезное ДТП, в числе участников которого есть пассажирский автобус. Инцидент произошел рядом с домом №15 по улице Кировоградской, пострадавших двое.
Вертолет эвакуировал женщину, пострадавшую в ДТП, она самостоятельно зашла в вертолет, уточняет радиостанция «Говорит Москва».
При этом движение транспорта в районе ДТП ограничено. Именно из-за пробки на место аварии прибыл вертолет МЧС, он приземлился на площадку возле ТРК «Columbus».
Подробности ЧП уточняются.