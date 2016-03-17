Москва, 17 марта, 2016, 16:03 — ИА Регнум. В районе станции метро «Пражская» на юге столицы приземлился вертолет МЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Ранее на этом месте случилось серьезное ДТП, в числе участников которого есть пассажирский автобус. Инцидент произошел рядом с домом №15 по улице Кировоградской, пострадавших двое.

Вертолет эвакуировал женщину, пострадавшую в ДТП, она самостоятельно зашла в вертолет, уточняет радиостанция «Говорит Москва».

При этом движение транспорта в районе ДТП ограничено. Именно из-за пробки на место аварии прибыл вертолет МЧС, он приземлился на площадку возле ТРК «Columbus».

Подробности ЧП уточняются.