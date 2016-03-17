Москва, 17 марта, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Участник форума «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» доктор политических наук, действительный член Академии геополитических проблем Владимир Павленко 17 марта в пресс-центре ИА REGNUM заявил об историко-политических корнях международных соглашений по климату, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Павленко на форуме «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» в пресс-центре ИА REGNUM

Он рассказал об угрозах Парижского соглашения и соответствующего ему проекта решения. Во-первых, речь идет о требовании сократить выбросы парниковых газов всеми странами, включая тех, у кого, как у России, объем поглощения парниковых газов природной средой превышает сам объем выбросов. Во-вторых, вопреки декларации по окружающей среде и развитию, принятой в 1992 году в Рио-де-Жанейро, соглашение устанавливает оценку выбросов и поглощения парниковых газов, а также отчетности по этому балансу на основе методик Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Национальные методики при этом оказываются под запретом.

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В-третьих, как отметил Павленко, соглашение поощряет введение углеродного налога, которым в России собираются обложить субъекты Федерации и отдельные предприятия, подрывая их рентабельность и конкурентоспособность. Кроме того, Парижское соглашение расширяет масштабы и усугубляет последствия внешнего контроля, который выражен в необходимости выполнения обязательств (национальные вклады), которые фиксируется каждые 5 лет. При этом, отчитавшись, страны будут обязаны брать новые обязательства по сокращению выбросов.

Наконец, за счет Парижского соглашения учреждается «механизм контроля» — некий «Комитет 12», представляющий ежегодные доклады, которые отражают ситуацию с выполнением Парижского соглашения странами-участницами, добавил Павленко.

По его мнению, Парижское соглашение не опирается ни на какой научный фундамент и отражает не объективную реальность, а субъективные интересы определенных внешних (глобальных) и внутренних групп и сил. Более того, в 2004 году на запрос президента РФ Владимира Путина о наличии научного обоснования у Киотского протокола, президиум РАН ответил: «Нет, не имеет!».

Доктор политических наук считает, что при отсутствии национальной методики оценки, еще больше начинают активизироваться лоббисты Парижского соглашения в России.

По мнению Павленко, к ним относятся: Дворкович, Донской, Улюкаев (экономический блок Правительства РФ), Миллер, Греф, советник президента РФ Бедрицкий, Фролов, полпред президента РФ Трутнев, представители либеральных вузов и центров Кузьминов и Мау, предпринимательских объединений Шохин, Дерипаска и Титов, а также представители глобальных НКО: WWF и Гринпис.

«Россия как донор окажется на одном уровне с загрязнителями», — заявил эксперт, комментируя, к чему может привести деятельность сторонников Парижского соглашения.

Действительный член Академии геополитических проблем указал, что создание западными странами односторонних преимуществ отражает общую глобалистскую стратегию, которую эксперт называет стратегией 4Д. Эта идея так называемого устойчивого развития включает в себя деиндустриализацию, депопуляцию, десоциализацию и, как следствие, десуверенизацию.

«В 1960-е на западе экологическая тема нужна была для втягивания СССР в глобальную проблематику. Для этого создали Римский клуб», — заявил Владимир Павленко. Клубом были подготовлены программные доклады. Первый составила группа Д. Медоуза в 1972 году — «Пределы Роста». В нем была сформулирована концепция «нулевого роста», основанная на ограничении рождаемости и промышленного развития.

Во втором докладе «Человечество на перепутье», сформированном М. Месаровичем и Э. Пестелем в 1974 году, была предложена система международного разделения труда — «десятирегиональная» модель, с перспективой объединения регионов в три «мировых блока». Причем один из вариантов предусматривал разделение России по Уралу.

Концепция же «коллективного суверенитета» с поэтапной передачей государственных суверенитетов глобальным институтам была заявлена в докладе 1976 года Я. Тинбергеном «Пересмотр международного порядка».

Четвертый доклад 1977 года Э. Ласло «Цели для человечества» провозглашал «революцию мировой солидарности», при которой должна произойти замена традиционных религий «новой мировой религией», выстроенной на основе «иудео-христианства».

Помимо этого, была сформирована концепция «энергоэффективной» цивилизации с ограниченным энергопотреблением и замещением традиционных источников энергии «возобновляемыми» в программном докладе Т. Д’Монбриалем «Энергия: обратный отсчет» в 1978 году. В работе «За пределами роста» Э. Пестеля на основе 15-летнего глобального развития после «Пределов роста» детализируется формула нового мирового порядка, выдвинутая Я. Тинбергеном.

И, наконец, в докладе «Первая глобальная революция» А. Кинга и Б. Шнайдера в 1990 году был утвержден приоритет глобальных проблем над национальными, «толерантного» запрета на любые запреты, а также внедрялись теории «глобального потепления» и «устойчивого развития».

Создание и становление Римского клуба относится к середине 1960-х — середине 1970-х годов.

Во второй половине 1970-х годов — конце 1980-х годов был создан альянс ООН и Социнтерна. Появились концепции «глобального потепления» и «устойчивого развития». В 1990-е годы началось создание первых институтов «устойчивого развития», после этого вплоть до 2012 года, по словам Владимира Павленко, началось создание разветвленной и диверсифицированной институциональной структуры «устойчивого развития».

К группе институтов с соответствующими направлениями «Климатического процесса» Владимир Павленко относит конференцию ООН по окружающей среде и устойчивому развитию («зеленая» экономика и технологии, «борьба» с «глобальным потеплением», централизованный контроль над природными ресурсами («общее глобальное достояние»), финансирование управления (глобальные налоги) и всемирные саммиты ООН по целям развития («цели устойчивого развития», «миростроительство», управление внутригосударственными конфликтами, реформирование ООН). Внутри ООН сформированы комиссия по устойчивому развитию, Комиссия по миростроительству. Вне ООН — комиссии по глобальному управлению и по глобализации, группа двадцати, Совет по финансовой стабильности, банк международных расчетов, политический форум высокого уровня. Все они между собой связаны, по мнению Владимира Павленко, Всемирным банком, Международным валютным фондом.

Кроме того, была создана «Декларация тысячелетия», в которой были прописаны следующие задачи: ликвидация крайней нищеты и голода, обеспечение всеобщего начального образования, поощрение равенства мужчин и женщин, сокращение детской смертности, улучшение охраны материнства, борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями, обеспечение экологической устойчивости, а также глобальное партнерство в целях развития.

Владимир Павленко сообщил, что в рамках реализации миростроительства была создана концепция «превентивной дипломатии» в 1992 году (документ ООН А/47/277-S/24 111) и соответствующий оргкомитет. В его состав входит 31 государство-член. Комитет отвечает за утверждение программы работы Комиссии по миростроительству, включая формирование среднесрочного расписания разнообразных видов деятельности Комиссии, и за разработку комплексных стратегий миростроительства. В своих резолюциях, санкционировавших учреждение Комиссии по миростроительству, а именно резолюции 60/180 и резолюции 1645 (2005) от 20 декабря 2005 года, Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН постановили, что члены Организационного комитета будут входить в состав Комитета в течение двухгодичного срока, который может быть возобновлен. По мнению Владимира Павленко, именно работа этой Комиссии, которая фактически связана с НАТО, способствует созданию искусственных конфликтов: «Всякий раз, когда постсоветская республика оказывается в Оргкомитете, вокруг нее появляется конфликт. Ждем Грузию и Казахстан. Не говорите потом, что не предупреждали».

«Откровенно идет подлог», — продолжил Владимир Павленко, комментируя инициативу Владимира Путина о созыве нового международного форума. По мнению доктора политических наук, происходит подмена понятий: «Только ленивый не извращает слова президента».

Дабы избежать централизованного глобального контроля, выраженного, в частности, в переходе мировых и государственных ресурсов в глобальное общее достояние, дабы избежать нанесения ущерба по экономике России, Владимир Павленко рассматривает возможность подписания Парижского соглашения исключительно при условии восприятия его в качестве самостоятельного документа без привязки к проекту решения, сделав последний отдельным предметом обсуждения. Кроме того, по мнению действительного члена Академии геополитических проблем, целесообразно воздержаться от поспешного подписания соглашения, растянув подготовку на весь срок до даты подписания 21 апреля 2017 года. Также эксперт предлагает поставить ратификацию в зависимость от инициативы президента созвать новый международный форум «как у него это прописано, а не как это интерпретируют зеленые лохотронщки». И, наконец, прозвучала идея о скорейшей денонсации Монреальского и Киотского протоколов и объявления моратория на выполнение соответствующих обязательств.