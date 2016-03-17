Махачкала, 17 марта, 2016, 15:35 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Международная кризисная группа опубликовала доклад «Джихад на экспорт? Северокавказское подполье в Сирии». Его авторы отмечают снижение насилия на Северном Кавказе. Одной из причин этой тенденции называется то, что большинство радикалов из региона примкнули к вооруженным группировкам в Ираке и Сирии. К июню 2015 года большинство групп северокавказского подполья присягнуло на верность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Российские силовые структуры разгромили и парализовали деятельность организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в период подготовки к Олимпиаде-2014 в Сочи. Таким образом, существенно снизив возможности для вооруженного джихада на Северном Кавказе, силовики практически лишили террористическую организацию возможности осуществлять свою запрещенную в России деятельность. Сотни жителей региона и выходцев с Северного Кавказа в европейских и ближневосточных диаспорах подключились к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), набирающему свою популярность в это время.

Как пишут правозащитники, накануне Олимпиады российские силовые структуры открыли границы для местных радикалов, чтобы дать им возможность выехать за пределы Северного Кавказа. Однако со второго полугодия 2014 года власти сократили отток. И на вербовщиков в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и на сборщиков средств для его деятельности, и на потенциальных боевиков началась охота, пишут авторы исследования.

Во время подготовки к Олимпиаде в России началось активное наступление на салафизм. Джихадисты и «новые мухаджиры» (иммигранты) из России двинулись в Турцию. Приверженцы радикального ислама использовали ее для транзита в Сирию. А мирные консервативные мусульманские иммигранты образовали тесно связанные общины, в основном в Стамбуле и его пригородах. Как утверждается в докладе, несколько высокопоставленных представителей и идеологов «Имарата Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оперируют на территории Турции, переправляя людей в Сирию для участия в группировках, не относящихся к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). До тех пор пока в 2015 году в Турции не произошли инспирированные ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теракты, власти этой страны не сильно беспокоили ни джихадистов, ни «новых мухаджиров».

В настоящее время выходцы с Северного Кавказа воюют на Ближнем Востоке в составе вооруженных формирований ИГИЛ — запрещенной в России организации, а также на стороне «Джабхат ан-Нусры», деятельность которой также запрещена в РФ. Есть и те, кто вступил в независимые группы, не аффилированные ни с одной из этих организаций. Командуют такими формированиями, как отмечается в докладе, обычно чеченцы. Благодаря своей репутации бесстрашных бойцов они быстро продвигаются до уровня командиров небольших групп либо занимают позиции второго-третьего уровня в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Самым высокопоставленным выходцем с Северного Кавказа в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является Абу Омар Шишани. По недавним сообщениям, он был тяжело ранен в ходе американских бомбардировок. Его лидирующая роль в захвате иракской провинции Анбар и части восточной Сирии, помогли Абу Бакру аль-Багдади провозгласить халифат.

Как отмечается в докладе, в это время усилилось давление на умеренных салафитов в России, особенно в Дагестане, регулярно проводились кампании против них в Чечне, где политика в отношении салафитов еще жестче. В 2015 году многие были задержаны, еще несколько человек исчезли. Власти Ингушетии ведут в отношении салафитов неконфронтационную политику: глава региона Юнус-Бек Евкуров пытается консолидировать верующих республики. Летом 2015 года он не позволил официальному духовенству захватить главную салафитскую мечеть в Насыр-Корте. Как отмечается в докладе, не жалуются на систематические притеснения силовиков и фундаменталисты в Кабардино-Балкарии.

По мнению авторов доклада, для того чтобы остановить поступление серьезного подкрепления ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со стороны Северного Кавказа, «России необходимо выработать стратегию дерадикализации». Как считают правозащитники, умеренные фундаменталистские лидеры могут значительно повлиять на молодежь, поэтому необходимо создать контролируемые, но безопасные каналы возвращения к мирной жизни и программы, направленные на предотвращение радикализации в тюрьмах. Наиболее действенным оружием против вербовщиков, как отмечается в исследовании, могут стать личные истории тех, кто, разочаровавшись, вернулся из Сирии и Ирака.