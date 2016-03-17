Москва, 17 марта, 2016, 19:48 — ИА Регнум. С начала декабря 2015 года для мигрантов, проживающих в Москве и желающих оформить разрешение на временное проживание, вид на жительство или гражданство РФ, изменили правила подачи документов. Теперь данные лица обязаны подавать документы в единый паспортно-визовый центр, расположенный неподалёку от метро «Менделеевская». Таким образом, Федеральная миграционная служба РФ попыталась разгрузить районные отделы УФМС: жалобы на скопление людей у стен отделов поступали от местных жителей на регулярной основе. Однако же на деле ведомство получило гораздо большую проблему: общий миграционный центр попросту не выдерживает огромных потоков мигрантов, желающих закрепиться в России на законных основаниях.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сразу после начала работы единого отдела ФМС на ул. Новослободская, д.45Б от мигрантов в массовом порядке стали поступать жалобы на механизм действия ведомства. Иностранцы жаловались на огромное скопление очередей, проволочки в оформлении документов и даже стычки между мигрантами за место в очереди. Корреспонденту ИА REGNUM удалось побывать в едином отделе ФМС и ознакомиться с происходящим на «Менделеевской».

«Сейчас ещё ничего — теперь охранники пускают в здание круглосуточно, даже когда ФМС закрывается на ночь. А ещё в декабре здание закрывали на ключ, и люди собирались на улице. При этом составляли списки очередей, в которых нужно было отмечаться по нескольку раз в день, и если человек не отмечался в заранее оговорённое время — его попросту вычёркивали. Бывало, доходило до такого, что списки просто рвали на части и затем составляли новый, и все эти отметки людей теряли силу. В то же время, сами работники ФМС постоянно говорили о том, что ни в какие списки никому записываться не надо — всё в порядке живой очереди. Но людей, которые приезжали и пытались пройти в отдел без списков, попросту отталкивали и не пускали в здание», — говорит Дмитрий, гражданин Украины, покинувший родной Кривой Рог весной 2014 года — как раз после государственного переворота в этой стране.

По его словам, в конце 2015 года по спискам к 4 утра формировалась большая очередь, и ровно в 4 утра охранники запускали людей в здание. Однако в результате люди не демонстрировали должного уровня организации. Напротив, сразу у дверей возникали стычки — как правило, между теми, кто честно несколько раз в день отмечался в списках, и теми, кто приехал с намерением пройти без очереди: «Часто приезжали и обиженные — это те, кто по каким-то причинам пропустил одно из отмечаний в течение дня, и его вычёркивали. Люди просто приезжали и говорили: «Я в ваших списках уже отмечался, чуть опоздал — и меня вычеркнули, так что в этот раз я зайду, и вы не сможете меня остановить». Но таких толпа сразу оттесняла от входа».

Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, уже после попадания внутрь здания люди делились ещё на несколько очередей: одна из них формировалась для получения талона на подачу документов на получение РВП, другая — на подачу документов на получение ВНЖ, и третья — на подачу документов на гражданство РФ. При этом количество талонов, выдаваемых ежедневно в 8:00, строго ограничено. Наибольшее количество талонов выдаётся соискателям РВП, чуть меньше — тем, кто хочет получить ВНЖ, и наименьшее число талонов достаётся претендентам на получение российского гражданства.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM претендент на получение вида на жительство, гражданин Таджикистана Раджабали, миграционные инспекторы при приёме документов «заворачивают» огромное число претендентов: «Оформление заявлений с просьбой о выдаче статуса — непростой процесс: нельзя просто взять и заполнить документы в вольном формате — есть масса тонкостей, о которых знают лишь инспекторы и специальные фирмы, занимающиеся оформлением таких заявлений. Например, где-то не дописал букву, где-то не поставил пробел, где-то надо писать не «г. Москва», а «гор. Москва». И таких тонкостей очень много. Инспектор замечает первую же ошибку, а дальше не смотрит — просто перечёркивает и говорит, что надо исправить ошибку. При этом не факт, что в следующий раз он не найдёт у тебя в заявлении другую ошибку, и тебе снова придётся стоять в очередях. Приходится идти в специализированные фирмы, которые заполняют заявление так, чтобы инспекторы приняли заявление. Таким образом, если в твоём заявлении нашли ошибку, то твоё заявление не принимают и отправляют домой — переделывать, а затем снова выстаивать несколько очередей».

А вот Александре, украинской гражданке, с инспектором ФМС повезло больше: «У меня в заявлении нашли всего одну ошибку, но разрешили её исправить в течение 40 минут и вернуться без очереди и отдать документы. Благо, у меня с собой был ноутбук с файлом заявления, а на первом этаже паспортно-визового центра можно было распечатать новое. Я всё сделала, и инспектор принял заявление».

В то же время, паспортно-визовый центр, на чьей территории и находится отдел ФМС, предоставляет пакет услуг помощи в оформлении документов. В данный пакет, помимо прочего, входят заполнение заявления, устная консультация, медицинское освидетельствование, экзамен на знание русского языка, истории России и основ законодательства. Стоимость данной услуги варьируется в зависимости от статуса мигранта: так, один из граждан Украины, пожелавший остаться неизвестным, уточнил, что в его ситуации (подача документов вне квоты, основание — брак с гражданкой РФ) за оформление подобного пакета услуг в паспортно-визовом центре попросили 35 тысяч рублей.

Однако на подаче документов злоключения иностранцев не заканчиваются. По словам мигрантов, после того, как они проверили готовность своих документов на интернет-сервисе ФМС и записались на выдачу, перед ними возникла прежняя забота.

«Просто записаться в онлайн-режим на приём для выдачи твоего документа со статусом недостаточно. Сперва тебе нужно отстоять огромную очередь на получение письменного подтверждения того, что твой документ готов. С этим подтверждением люди затем едут в ещё одну очередь — на дактилоскопию. И лишь после того, как ты отстоял несколько таких очередей и «откатал» пальцы, тебе можно будет записываться онлайн на получение документа. Именно так у меня было с разрешением на временное проживание», — рассказала гражданка Украины Наталья.

По её словам, ситуация с очередями никак не разрешается: «Люди попросту по нескольку суток проводят в этом здании, чтобы получить, по сути, «бумажку для бумажки». Ещё в декабре ходили слухи о том, что штат принимающих сотрудников будут расширять, однако, судя по очередям, число инспекторов осталось прежним, да и режим работы по сравнению с первыми днями перешёл на облегченный (например, в среду и по выходным центр не работает). Люди уже шутят — мол, думали, что такой беспредел возможен только в Сахарово, где власти Москвы создали Многофункциональный миграционный центр, который также поначалу не справлялся с потоками мигрантов, желающих получить патент на работу. Однако в центре Москвы, как ни удивительно, обстановка ещё тяжелее, чем в подмосковном Сахарово».

Другим камнем преткновения между мигрантами и ФМС стал пункт о выдаче справок о дактилоскопии. В одном из объявлений в отделе ФМС на «Менделеевской» говорится, что сделать дактилоскопию без предоставления письменного подтверждения о готовности подтверждающего статуса можно в районных отделах УФМС, где зарегистрирован мигрант. Однако на деле некоторые районные отделы УФМС просто отказываются осуществлять эту процедуру и направляют людей на Новослободскую 45Б — в гигантские очереди.

По словам очевидцев, во время драк за попадание в помещение несколько раз приходилось вызывать полицию, многие посетители также испытывали проблемы со здоровьем — особенно это коснулось людей, имеющих проблемы с сердцем.

Ситуация с мигрантами в центре Москвы по-прежнему остаётся напряжённой, однако люди не сдаются, подчеркнул один из соискателей ВНЖ: «Куда нам деваться? Всё равно нужно получать документы, от очередей никуда не денешься. Люди в очереди боятся порой даже отойти в туалет или перекусить: уйдёшь — а вдруг что-то поменяется, или списки порвут. Несколько дней назад от уполномоченного по правам человека приезжала комиссия с инспекцией — и все вопросы с принятием документов и выдачей справок решили в течение часа. Неизвестно, повлияет ли это на дальнейший режим работы отдела, но мы надеемся на лучшее».