Владикавказ, 17 марта, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Находившийся с двухдневным визитом во Владикавказе глава города Екатеринбурга — председатель городской думы Евгений Ройзман не встречался с главой муниципального образования города Владикавказа — председателем собрания представителей Махарбеком Хадарцевым. Об этом заявляет пресс-служба Хадарцева, передает 17 марта корреспондент ИА REGNUM.

Ahsartag Северная Осетия

«В ходе визита Евгения Ройзмана во Владикавказ произошли изменения в его рабочем графике. Исходя из этого, глава североосетинской столицы Махарбек Хадарцев с ним не встречался, как и депутаты городского собрания представителей. Мэр Екатеринбурга был приглашен руководством еврейского общества», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

За два дня до приезда в Северную Осетию Евгения Ройзмана журналистов пригласили осветить в СМИ данное событие. При этом разослали график пребывания его во Владикавказе. Гость должен был встретиться с руководством города с целью обмена опытом по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления, муниципальным практикам в сфере развития городов, а также рассмотрения возможности налаживания сотрудничества между столицами двух российских регионов. Встреча с Махарбеком Хадарцевым была запланирована на 14:30 14 марта. Однако в этот день, ближе к указанному времени пресс-службой горадминистрации была разослана информация об отмене встречи.

В мэрии подтвердили, что Ройзман посетил музей древности Алании в Северо-Осетинском государственном университете имени Коста Хетагурова и Владикавказскую еврейскую общественную культурно-просветительскую организацию «Шолом». Глава Екатеринбурга прочитал также лекцию для студентов Северо-Кавказского горно-металлургического института на тему противодействия распространению наркотиков. На этом и завершился его двухдневный визит.

Между тем, на сайте Екатеринбургской городской думы размещена информация, которую ИА REGNUM публикует полностью.

«Екатеринбург — Владикавказ. Новые рубежи сотрудничества

По приглашению главы муниципального образования город Владикавказ — председателя Собрания представителей Владикавказа Махарбека Хадарцева глава Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской Думы Евгений Ройзман 14 — 15 марта посетит столицу Республики Северной Осетии — Алании с официальным дружественным визитом.

Планируется, что Евгений Ройзман и представители органов муниципальной власти североосетинской столицы обсудят тенденции развития муниципального управления, организацию сотрудничества Екатеринбурга и Владикавказа, а также возможность установления деловых связей между предприятиями столиц двух регионов.

В программе визита Евгения Ройзмана, помимо встречи с градоначальником Владикавказа, запланированы общение с депутатами Собрания представителей столицы Северной Осетии и выступление с лекциями в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте (Государственном технологическом университете).

Стоит добавить, что визит организован за счет принимающей стороны».