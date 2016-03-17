Москва, 17 марта, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с военнослужащими, участвовавшими в операции ВКС РФ в Сирии, заявил, что основная часть средств на проведение операции была взята из бюджета Минобороны РФ.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, операция ВКС РФ в Сирии потребовала затрат. «Однако основная их часть — это ресурсы Минобороны, порядка 33 миллиардов рублей — ранее уже была заложена в бюджет министерства 2015 года», — сказал глава государства.

Путин отметил, что эти средства планировалось потратить на проведение учений и боевую подготовку. «Мы просто перенацелили эти ресурсы на обеспечение группировки в Сирии», — сказал президент, пояснив, что более эффективного способа «оттачивания мастерства», чем боевые действия, нет.