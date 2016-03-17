Москва, 17 марта, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Замена классических рабочих тел холодильников на 134-й хладагент имени «Дюпона» привела к росту потребления холодильных установок от 7% до 10%, заявил на форуме «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» заведующий отделом озонного мониторинга ГУ ЦАО Росгидромета Григорий Крученицкий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Григорий Крученицкий на форуме «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» в пресс-центре ИА REGNUM

«Вы представляете себе, сколько штук холодильников, не тех, которые стоят на кухнях, а промышленных, тех, в которых хранятся зимние запасы мяса? 7—10% от этой суммы тратится просто так», — отметил он.

Ученый также напомнил о том, что на переоборудование отечественной химической промышленности Россия получила от Международного банка реконструкции и развития $70 млн. На эти немалые деньги были наняты зарубежные эксперты, которые, получив полную технологическую документацию на три основные предприятия химического сектора российского оборонного комплекса — Волгоград, Пермь, Кировочепецк, и перестроили технологию под зарубежный 134-й хладагент. С тех пор один из важнейших секторов обороноспособности страны зависит от иностранных поставщиков.

Гидрометеоролог напомнил о текущем состоянии дел в экономике страны. Напомнив, что основу современной экономики России составляют экспорт энергоносителей и энергоемкой продукции, такой как цветная и черная металлургия, он призвал, исходя из этих особенностей страны, прежде чем вступать в какие бы ни было соглашения, способные привести к ограничениям по этому вопросу, таким как дополнительные налоги, жестко обосновать необходимость участия России в подобных проектах.

«Защиту российских интересов нужно поручать людям, не ангажированным зарубежными грантами», — резюмировал Крученицкий.

Напомним, что форум «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» проходит сегодня, 17 марта, в пресс-центре ИА REGNUM. Он посвящен выработке российской национальной позиции в отношении Парижского климатического соглашения.