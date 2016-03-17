Фреоновая версия разрушения озонового слоя Земли — домысел?
Москва, 17 марта, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Замена классических рабочих тел холодильников на 134-й хладагент имени «Дюпона» привела к росту потребления холодильных установок от 7% до 10%, заявил на форуме «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» заведующий отделом озонного мониторинга ГУ ЦАО Росгидромета Григорий Крученицкий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Вы представляете себе, сколько штук холодильников, не тех, которые стоят на кухнях, а промышленных, тех, в которых хранятся зимние запасы мяса? 7—10% от этой суммы тратится просто так», — отметил он.
Ученый также напомнил о том, что на переоборудование отечественной химической промышленности Россия получила от Международного банка реконструкции и развития $70 млн. На эти немалые деньги были наняты зарубежные эксперты, которые, получив полную технологическую документацию на три основные предприятия химического сектора российского оборонного комплекса — Волгоград, Пермь, Кировочепецк, и перестроили технологию под зарубежный 134-й хладагент. С тех пор один из важнейших секторов обороноспособности страны зависит от иностранных поставщиков.
Гидрометеоролог напомнил о текущем состоянии дел в экономике страны. Напомнив, что основу современной экономики России составляют экспорт энергоносителей и энергоемкой продукции, такой как цветная и черная металлургия, он призвал, исходя из этих особенностей страны, прежде чем вступать в какие бы ни было соглашения, способные привести к ограничениям по этому вопросу, таким как дополнительные налоги, жестко обосновать необходимость участия России в подобных проектах.
«Защиту российских интересов нужно поручать людям, не ангажированным зарубежными грантами», — резюмировал Крученицкий.
Напомним, что форум «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» проходит сегодня, 17 марта, в пресс-центре ИА REGNUM. Он посвящен выработке российской национальной позиции в отношении Парижского климатического соглашения.