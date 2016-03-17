Ливерпуль, Великобритания, 17 марта, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено рискует пропустить матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.

sport-xl.org Альберто Морено

Сообщается, что причиной такого развития событий могут служить проблемы подколенного сухожилия. 23-летний испанский футболист досрочно закончил последнюю тренировку из-за болей в бедре. Альберто Морено должен пройти медицинское обследование, которое определит способность спортсмена полноценно выступить на поле.

Напомним, что на 17 марта назначен ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Первая встреча закончилась победой «Ливерпуля» со счетом 2:0.

Матч начнется в 23:05 по московскому времени.