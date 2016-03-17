Москва, 17 марта, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В случае принятия закона об агрегаторах в предложенном виде интернет-компании не смогут выполнять обязанности по предварительной проверке достоверности агрегируемых новостей СМИ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом заявила директор по правовым вопросам компании «Яндекс» Екатерина Фадеева на заседании комитета Госдумы по информполитике.

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«Если законопроект в таком виде будет принят, мы, наверное, не сможем соблюсти ряд критериев. Прежде всего, это премодерация», — сказала она.

Возложение на агрегаторы обязанностей СМИ, которые по закону отвечают за правдивость распространяемой информации, избыточно и невыполнимо, утверждает она. «Яндекс.Новости» агрегируют в режиме реального времени около 100 тыс. сообщений от 7 тыс. источников, привела пример Фадеева. «Делать это возможно только в автоматическом режиме. Никакой предварительной проверки, с одной стороны, физически нельзя сделать, с другой — у нас нет возможности проверить достоверность материалов, которые берем у СМИ», — говорит она.

Касаясь норм об иностранном капитале, Фадеева указала на то, что «большинство больших игроков так или иначе имеют иностранные компании в своей структуре».