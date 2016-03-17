Чебоксары, 17 марта, 2016, 13:00 — ИА Регнум. В почтовые отделения Чувашии поступил конверт с изображением картины Никиты Сверчкова «Чуваши в Крыму», сообщают почтовики. Конверт выпущен в честь 125-летия народного художника республики, одного из основателей профессионального искусства в регионе Никиты Сверчкова.

post21.ru Конверт с изображением картины «Чуваши в Крыму»

Тиражом конверта — 500 тыс. экземпляров. Отметим, что Сверчков вошёл в историю чувашского изобразительного искусства прежде всего картинами на исторические темы. В творческом наследии мастера много сюжетно-тематических полотен, отражающих страницы истории Чувашии. Также он известен портретами и пейзажами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Республике Крым и городе Севастополе отмечалась вторая годовщина референдума, по итогам которого в состав России вошли новые субъекты. 16 марта 2014 года 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Основные празднования второй годовщины воссоединения Крыма с Россией пройдут 18 марта — в этот день был подписан межгосударственный договор о принятии полуострова в РФ.

Также в марте будет выпущена немаркированная почтовая карточка на основе картины Элли Юрьева «Натюрморт с серпом». Будет организовано гашение специальным почтовым штемпелем с изображением художника. Элли Юрьев — народный художник Чувашии, автор государственных символов республики и герба Чебоксар. В этом году отмечается 80-летие со дня его рождения. Во время праздничных мероприятий, посвященных памятной дате.