Ярославль, 17 марта, 2016, 12:53 — ИА Регнум. В субботу 19 марта в Рыбинске Ярославской области должно состоятся внеочередное заседание муниципального совета, на котором будет рассмотрен единственный вопрос — о прекращении полномочий председателя совета Михаила Цветкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в депутатском корпусе.

Заседание было инициировано группой из 9 депутатов, которые 14 марта направили в адрес Михаила Цветкова письмо с требованием назначить заседание. Согласно уставу, оно должно быть назначено не позднее 5 дней после обращения. Авторы письма сомневались в законности полномочий Цветкова в связи с вступлением в силу изменений в устав города.

Интересно, что сам Михаил Цветков находится на больничном, и, вероятно, отставка может произойти в его отсутствие. Цветков возглавляет совет с апреля 2015 года, когда в отставку был отправлен его предшественник Константин Долгов.

По информации ИА REGNUM, на этот пост могут претендовать заместитель председателя муниципального совета Владимир Пахарев и депутат Ирина Сахарова. Для снятия или назначения председателя необходимо 13 голосов депутатов.

На 20 марта назначены выборы главы городского округа Рыбинск.