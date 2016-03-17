Москва, 17 марта, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Киотский и Монреальский протоколы приняты на основе неподтвержденных гипотез, заявил 17 марта участник форума «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России», доктор технических наук, заведующий исследовательской лабораторией кафедры теоретических основ теплотехники МЭИ Игорь Мазурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Мазурин на форуме «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России» в пресс-центре ИА REGNUM

Принятие протоколов эксперт считает роковой ошибкой России 1970-х и 1980-х годов. При этом, по мнению Игоря Мазурина, «Венская конвенция 1985 года — прекрасный документ, но декларативный». В нем, как сообщает доктор технических наук, были оглашены угрозы: окислы азота, углеводороды, аэрозоли, соединения, содержащие хлор и бром. Проведенный в сжатые сроки эксперимент в Антарктиде над постоянно действующим вулканом Эребус в 1986 году позволил найти следы хлора, что стало подтверждением виновности фреонов в гибели озона, отметил Мазурин.

При этом тогда, в 1987 году, климатологам и экологам не дали провести качественные исследования, подписав Монреальский протокол. Согласно ему, основными виновниками образования озоновых дыр стали фреон-11 и фреон-12 из бытовых холодильников и аэрозольных упаковок (хлорная версия).

Однако необходимо учитывать, что в 1974 году годовой выпуск фреонов в США составлял 461 тыс. тонн, а в СССР — 31,3 тыс. тонн. Поэтому введенные запреты в США были вполне логичными. Однако они были основаны на идее гибели тропосферного озона от фреонов, что породило гипотезу Молины — Роуленда. Игорь Мазурин подчеркнул, что, в отличие от многих, он считает идеи Молины — Роуленда именно гипотезой, а не подтвержденным и неоспоримым фактом.

При всем этом Монреальский протокол не позволил исследовать проблему, а поставил запреты, не предложив альтернатив и дав возможность развиться агрессивному маркетингу. Как подчеркнул Игорь Мазурин, с этого момента начался передел рынка: бытовые и промышленные холодильники, системы кондиционирования, системы пожаротушения. Произошла замена озоноопасных хлоросодержащих фреонов на гидрофторуглероды. По его мнению, тогда и сейчас общественность столкнулась с «молчанием государства, на глазах которого разрушают промышленность» в пользу прибыли авторов гипотез и руководителей ТНК.

Но гидрофторуглероды не могут быть альтернативой: ни одно из ключевых свойств хладагентов им не присуще в необходимой мере, за исключением отсутствия в молекуле хлора. Однако при выходе в атмосферу они разлагаются под действием ультрафиолетового излучения, после чего, вступив в реакцию с атмосферным хлором, образуют хлорсодержащие фреоны. В это же время постоянным природным источником хлора являются вулканы. Но эти факты подрывают бизнес-идею, поэтому, по мнению Игоря Мазурина, истину старательно пытаются заменить ложью: «Никто не сказал, что это вранье, кроме вулканологов».

Заведующий исследовательской лабораторией кафедры теоретических основ теплотехники МЭИ назвал инструменты сохранения «плодов победы» гипотезы Молины — Роуленда. Во-первых, по мнению эксперта, это информационный вакуум по возможным альтернативам бизнес-идеи.

Во-вторых, инструментом являются заказные публикации в СМИ и реклама до уровня школьных программ, что представляет собой перевод гипотезы Молины — Роуленда в категорию истины «по умолчанию». Также было озвучено в качестве инструмента использование «Зелёных» в качестве «экологического оружия». Далее, коммерческий подкуп при закупке оборудования и хладагентов, и, наконец, финансирование научных групп, поддерживающих бизнес-идею.

Враньем, по мнению доктора технических наук, является и версия о влиянии фреонов на парниковый эффект из-за живучести в атмосфере (IPCC оценило в сотни тысяч лет).

Задавая вопрос «Сколько можно ходить в дураках?», Игорь Мазурин, говоря о позиции России, заявил: «Молча съели и приняли. Наше государство ведет себя как страус». Кроме того, по мнению доктора технических наук, несмотря на методологически ляпы, Академия наук «рта не разинула в отношении несостоятельности Монреальского протокола», и сейчас, как считает эксперт, мы наблюдаем «обыкновенной методический подлог», с которым согласно правительство, подписывая соглашения.

Напомним, сегодня, 17 марта 2016 года, в пресс-центре ИА REGNUM проходит форум «Экономические и экологические последствия международных природоохранных соглашений для России», посвященный выработке российской национальной позиции в отношении Парижского климатического соглашения, процесс ратификации которого должен начаться 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке.