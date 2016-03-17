Барнаул, 17 марта, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Несмотря на то, что официально старт кампании ещё не дан, политические партии уже начали бороться за симпатии жителей Алтайского края. Во многом, этому способствовал начавшийся прием документов на праймериз «Единой России».

Борьба за симпатии избирателей Алтайского края уже началась

Напомним, документы от соискателей депутатского кресла в Алтайском краевом законодательном Собрании (АКЗС) начали принимать 10 марта, а сам праймериз назначен на 22 мая. В тот же день пройдут и первичные выборы в Госдуму. Общее число поданных кандидатами заявлений приближается к 30-ти. Примечательно, что на праймериз в АКЗС зарегистрированы пять действующих депутатов.

«Пока наиболее конкурентным видится барнаульский округ №27, по которому хотят выдвигаться сразу трое кандидатов: Михаил Домуховский, Константин Емешин и Александр Лазарев. Два кандидата предпочли бы выдвинуться от округа №26 — Андрей Волков и Михаил Плешивцев», — пишет ИА «Банкфакс».

Ранее алтайские единороссы уже объявили, что взяли курс на обновление и максимальную открытость. Секретарь алтайского регионального отделения партии Борис Трофимов рассчитывает, что в праймериз примут участие не менее 200 кандидатов.

«Сегодня мы, по сути, приступаем к формированию новой команды «Единой России» и ждем, что представители общественных организаций, жители края заявят о себе именно в качестве кандидатов. А партия поддержит решение, которое примут наши избиратели 22 мая в ходе предварительного голосования», — пояснил лидер алтайских «единороссов» Борис Трофимов. Признавая недоработки (речь идет о выборах в представительные органы в Каменском районе 13 марта 2016 года, на которых «Единой России» достались лишь 8 мандатов из 40 распределенных — прим. ИА REGNUM ), он заявил, что соответствующие выводы уже сделаны.

Насколько они помогут партии в предстоящих выборах — вопрос ближайшего будущего. Но 5 лет назад на выборах в АКЗС «единороссы», напомним, выиграли по всем 34 одномандатным округам.

Активисты партии «Справедливая Россия» свой ошеломительный успех в каменской кампании (31 мандат из 40) объясняют тем, что они сделали ставку на прямое взаимодействие с избирателями. Такой же тактики «справедливороссы», судя по всему, будут придерживаться и на «больших выборах».

Как заявил на днях секретарь бюро Совета регионального отделения «Справедливой России» Владислав Вакаев, не нужно бояться идти к людям и говорить с ними о серьезных вещах. «Современный избиратель готов разбираться в хитросплетениях политического процесса и идеологии», — полагает «справедливоросс». Главный урок, извлеченный из последней кампании, он обозначил знаменитым сталинским изречением «Кадры решают все».

Весьма заметную активность в регионе демонстрирует и КПРФ, проводя рокировки и чистки в своих рядах.

«Алтайские коммунисты первыми из всех партийцев поспешили сообщить, кто пойдут под красным флагом в федеральный и региональный парламенты. Даже несмотря на то, что Москва ещё добро не дала. К выборам в госдуму КПРФ привлекла политического тяжеловеса алтайского происхождения и московской прописки Нину Останину, депутата нижней палаты четырёх созывов. Кроме неё, в госдуму алтайские коммунисты выдвинули нынешнего депутата Сергея Юрченко, руководителя барнаульского горкома Андрея Сартакова, а также Петра Понарина. А вот Михаила Заполева, пока ещё думца, в статусе понизят — он пойдёт в краевое заксобрание, чтобы усилить фракцию», — сообщают корреспонденты программы «Наши новости» («НН»).

«В прошедший избирательный срок, по моему мнению, фракция КПРФ в АКЗС — недоработала. Поэтому мы хотим усилить новый состав специалистами, сделать фракцию более бойцовской, чтобы больше вносилось поправок и законопроектов», — заявил в начале марта депутат Госдумы Сергей Юрченко.

А вот будут ли коммунисты «усиливаться», возобновив взаимодействие со «справедливороссами», пока не понятно. (В прошлом году их сотрудничество вылилось в проект краевого закона о статусе «Дети войны», — прим. ИА REGNUM ).

Либерал-демократы, по наблюдению корреспондентов «НН», пока больше заняты протестной работой. За несколько дней они успели с одиночными пикетами выступить против слияния некоторых барнаульских школ, за строительство дома в Рубцовске и возмутиться дорогому биотуалету. Список кандидатов на выборы пока не показывают, но уверяют: будут знакомые всё лица.

В интервью ИА REGNUM координатор алтайского отделения ЛДПР Евгениея Боровикова отметила что ставка во взаимодействии с избирателями будет сделана на личное общение. «Только личное общение с избирателями дает результат. К сожалению, по каменским выборам, где прошел только один наш кандидат, мы не доработали. Раздавать листовки — мало толку», — призналась она.

Напомним, в Единый день голосования в Алтайском крае состоятся не только выборы депутатов Госдумы РФ. Избрать необходимо также парламентариев в Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС).

Координатор движения «Голос» в Алтайском крае Станислав Андрейчук напомнил, что в 2016 году, как и пять лет назад, выборы в АКЗС пройдут по смешанной системе: 34 депутата будут избраны по партийным спискам, а 34 — по одномандатным округам. Но проходной барьер будет меньше: не 7%, а 5%.

Увы, но протестное голосование в Алтайском крае исключено, хотя в соответствии с федеральным законодательством, с 2015 года регионам разрешили вводить графу «против всех».

На данный момент фракция «Единой России» в АКЗС насчитывает 46 депутатов, КПРФ — 9, «Справедливая Россия» — 5, ЛДПР — 6.

«По голосованию за партию итог был следующим: ЕР — 39,81%; КПРФ — 25,4%; СР — 15,96%; ЛДПР — 16,56%. Явка составила 52,46%. Другие партии (на тот момент всего было действовало 7 политических партий) участие не принимали», — напомнил эксперт.

Он напомнил о том, как выглядели первые пятерки общекраевых списков у партий:

— «Единая Россия» — Иван Лоор, Александр Лазарев, Татьяна Ильюченко, Елена Гергель, Сергей Белоусов;

— КПРФ — Михаил Заполев, Нина Данилова, Виталий Сафронов, Александр Мастинин, Артак Махсудян;

— «Справедливая Россия» — только Александр Теретьев;

— ЛДПР — Владимир Жириновский, Владимир Семенов, Андрей Щукин, Елена Клюшникова, Юрий Гальченко.

По прошествии пяти лет становится становится очевидно, не все из перечисленных персон сохранили свой статус лидера. Чего только стоит история Александра Мастинина, обвиненного в присвоении и растрате денег управляющей компании. Чтобы избежать уголовного преследования, этот народный избранник даже фамилию с именем поменял.

Словом, алтайскому полинбомонду предстоит не только пересмотреть свою тактику работы с избирателями, но и ответственнее подойти к выбору кандидатов.