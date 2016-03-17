Москва, 17 марта, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Введение налога на валютные спекуляции принесет в федеральный бюджет порядка 1 трлн рублей дохода в квартал. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом заявил советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев на «круглом столе» в Госдуме, посвященном вопросам приватизации.

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«Силами ЦБ создан гигантский центр прибыли в экономике, «экономическое чудо» в кавычках. Прибыль московской биржи генерируется за счет сбережений граждан и предприятий. Раз спекулянты получают гигантский доход с курса рубля, результатом этого является обесценение доходов граждан и предприятий», — сказал он.

По словам Глазьева, многие страны, в том числе Китай, планируют введение так называемого «налога Тобина», чтобы «эту спекулятивную вахканалию как-то остановить».

«Такие манипуляции курсом — это преступление, вообще-то говоря. Если мы введем хотя бы 1%-й «налог Тобина» на валютные спекуляции — это будет где-то триллион рублей в квартал в доходы федерального бюджета. Или мы дальше хотим кормить спекулянтов? Вопрос очень серьезный, социально-политический», — считает Глазьев.

В стране искусственно создана ситуация, при которой невыгодно вкладывать деньги в реальный сектор, а выгодно заниматься спекуляциями с курсом рубля, пользуясь тем, что «ЦБ самоустранился от выполнения своей конституционной обязанности обеспечивать стабильность национальной валюты», подчеркнул Глазьев.