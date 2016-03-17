Москва, 17 марта, 2016, 11:45 — ИА Регнум. В ежегодный рейтинг британской компании Skytrax, занимающейся изучением качества мировых авиаперевозок, попали три российских аэропорта. Список 100 лучших аэропортов мира опубликован на официальном сайте компании.

dme.aero Аэропорт «Домодедово»

В топ-100 попали аэропорты Москвы и Казани: аэропорт «Домодедово» занимает 53-ю строчку рейтинга, аэропорт «Шереметьево» — 78-ю. Казанский аэропорт находится на 100-м месте, однако стоит отметить, что в рейтинг предыдущего года он не попадал.

Лучшим в мире признан аэропорт «Чанги» в Сингапуре. Вторую строку занимает «Инчхон», расположенный в столице Южной Кореи Сеуле, а на третьем месте находится аэропорт Мюнхена.

Стоит отметить, что с момента своего открытия в 1981 году аэропорт «Чанги» признавался лучшим в мире 19 раз, всего с 1987 по 2007 год он получил свыше 280 различных наград. Аэропорт «Чанги» постоянно работает над повышением качества своего обслуживания.

Международный аэропорт «Шереметьево» был официально открыт в 1959 году, он является крупнейшим в России по числу перевозимых пассажиров. В 1962 году был открыт второй по количеству пассажиров российский аэропорт — «Домодедово».

Аэропорт в столице Татарии был открыт в 1979 году. В 2015 году казанский аэропорт был удостоен звания «Лучшего регионального аэропорта России и стран СНГ» во второй раз.