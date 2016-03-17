Москва, 17 марта, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Граждане РФ в подавляющем большинстве положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

ltclub.com.ua Крым

По данным исследования, если два года назад накануне референдума о присоединении Крыма к России его считали российским 89% респондентов, то два года спустя — 96% опрошенных.

Респонденты отметили, что воссоединением с Крымом Россия доказала, что способна отстаивать свои национальные интересы — так считают 92% опрошенных. Еще 84% заявили, что страны Запада рано или поздно признают Крым российским.

Что касается позиций России на международной арене после крымского референдума, 53% респондентов считают, что они улучшились. Также 73% опрошенных отметили ключевую роль Крыма и Севастополя в обеспечении обороноспособности страны.

В Республике Крым и городе Севастополе 16 марта была отмечена вторая годовщина референдума, по итогам которого в состав России вошли новые субъекты. 16 марта 2014 года 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Основные празднования второй годовщины воссоединения Крыма с Россией пройдут 18 марта — в этот день был подписан межгосударственный договор о принятии полуострова в РФ. 18 марта объявлено в регионе выходным днем.