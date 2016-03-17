Москва, 17 марта, 2016, 11:31 — ИА Регнум. У жителей России Крым сегодня ассоциируется не только с морскими курортами (35%) и в целом положительными эмоциями (16%), но и с ощущением «Крым-наш», понятием «русской земли» (37%). Севастополь же в сознании людей связан прежде всего с военно-морским флотом (29%), Великой Отечественной войной (17%) и т.д. Такие данные представил. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

sevastopol.gov.ru Герб Севастополя

Отношение к новым субъектам РФ (Республике Крым и городу Севастополю) у большинства граждан страны положительное (79%). А оценки факта вхождения этих территорий в состав России близки к абсолютным: 95% поддерживают это решение. Частью России Крым два года назад считали 89% (по данным опроса, проведенного до референдума в Крыму о присоединении к России), сегодня — 96% россиян.

По мнению более чем трех четвертей граждан (79%), воссоединение с Россией пошло на пользу жителям полуострова. Отмечается повышение общего уровня жизни, продуктивная экономическая политика и т.д. Тех, кто придерживается обратного мнения, немного (3%), и как правило они указывают на проблемы с перебоями в поставках электроэнергии со стороны Украины.

По мнению граждан, воссоединившись с Крымом, Россия доказала, что может отстаивать свои национальные интересы (92%), а западные страны в конце концов признают воссоединение Крыма и России (84%). Каждый второй (53%) даже согласен с тем, что после воссоединения России и Крыма позиции нашей страны на международной арене улучшились.

Опрос проведен 12−14 марта 2016 года. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный объем ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.