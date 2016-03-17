Пекин, 17 марта, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В сети появились новые фото кроссовера Chery Tiggo 7 SUV. Несмотря на то, что презентация автомобиля состоится уже в следующем месяце, начало продаж новинки от Chery запланировано на октябрь 2016 г.

info.xcar.com.cn Chery Tiggo 7 SUV

Судя по фотографиям, сделанным прямо на заводе Chery в Китае, автомобиль полностью готов к мировой премьере. В начале 2015 г. китайский концерн представил концепт Chery T15, который в последствии был доработан и представлен как Tiggo 7 SUV, пишет «Айка цичэ».

Дизайн серийного автомобиля не сильно отличается от представленного ранее концепта. Chery Tiggo 7 SUV будет оснащаться 1,5 л или 2,0 л бензиновыми двигателями.

В зависимости от комплектации покупатели смогут выбрать между 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач или 6-ступенчатым «автоматом».

Официальная стоимость автомобиля пока неизвестна, однако ожидается, что базовая комплектация обойдется гражданину КНР не менее чем в 130 тыс. юаней.

Стоимость самой полной комплектации составит около 170 тыс. юаней. Таким образом, Tiggo 7 SUV станет самым дорогим автомобилем в модельном ряде Chery.