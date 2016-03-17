Калуга, 17 марта, 2016, 11:18 — ИА Регнум. «Производство автомобилей на предприятиях калужского автокластера сократилось на 28,4%, — заявил на встрече Союза промышленников и предпринимателей губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. — Это уже не первый год, и в позапрошлом году была такая тенденция», — уточнил губернатор, сообщает 17 марта корреспондент ИА REGNUM.

sdelanounas.ru О сокращении производства и персонала заявили калужские автопредприятия

По словам главы региона, также произошло сокращение на 30% продукции кластера путевого машиностроения. Сократилось на 47% и производство телевизоров. Впрочем, одновременно произошел рост объемов выпуска пищевых продуктов, стройматериалов, фармацевтической и металлургической продукции. Существенный рост отмечается в оборонно-промышленном комплексе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, резкое падение продаж на автомобильном рынке России вызвало временную приостановку деятельности калужского завода «ПСМА Рус» (Peugeot, Citroen, Mitsubishi). На предприятии уже уволены 100 сотрудников, в связи с истечением срока действия трудовых договоров.

Отметим, что ранее о сокращении производства и персонала заявили другие автопредприятия, работающие на территории региона. «В 2015 году российский автомобильный рынок продолжал ощущать на себе влияние слабой экономики, значительного повышения цен и высоких процентных ставок. Мы не ожидаем увидеть перемены в этих факторах в ближайшие месяцы. Поэтому компания Volkswagen Group Rus решила применить ряд мер по адаптации производства к текущей экономической ситуации», — пояснила ранее ИА REGNUM официальный представитель калужского автомобильного завода Volkswagen Group Rus Лилия Леонова.

Кроме того, с февраля 2015 года временно приостановил производство грузовиков завод Volvo в Калуге. Под сокращения штата попали более 200 сотрудников. Когда завод возобновит сборку грузовых автомобилей, пока неизвестно.

Между тем уволенным работникам калужского автокластера готовы предложить работу местные предприятия оборонно-промышленного комплекса, который сегодня имеет большой объем заказов. По информации министерства экономического развития Калужской области, в настоящее время в регионе действуют 22 промышленных и научно-производственных предприятия обороно-промышленного комплекса.