Киев, 17 марта, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Чугунников обратился к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой ввести в регион силы Национальной гвардии и таким образом остановить незаконную добычу янтаря.

М. Порсина Янтарь

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба партии «Блок Петра Порошенко», представителем которой является Чугунников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, Чугунников официально обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой «принять решение о введении дополнительных подразделений Национальной полиции и частей Национальной гвардии в северные районы Ровенской области с целью прекращения нелегальной добычи янтаря и уменьшения криминогенного напряжения в регионе.

«Практически на каждом совещании с руководителями силовых ведомств области Чугунников говорит о необходимости более активной борьбы правоохранителей с нелегальными копателями. С этой целью в северных районах области по инициативе главы ОГА и по решению областного совета обороны осуществляются мобильные рейды. И хотя эти рейды демонстрируют определенные результаты, однако обнародованные недавно видеокадры и факты свидетельствуют о недостаточной их эффективности», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Также в обращении приводятся результаты мониторинга с самолета 11 марта, согласно которым за несколько часов обнаружено порядка десятка случаев нелегальной добычи янтаря.