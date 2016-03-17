Таллин, 17 марта, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Эстонское государственное предприятие «Таллинский аэропорт» AS Tallinna Lennujaam подписало договор с эстонским представителем финской строительной фирмы Lemminkainen Eesti о проведении работ по расширению летного поля. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает эстонское издание «Деловые ведомости», отметив, что по итогам тендера победитель получит заказ на сумму 34,6 млн евро. Половина средств будет покрыта за счет средств Фонда сплочения Евросоюза.

stbarbara.ee Таллинский аэропорт

Подготовка к работам начнется в апреле, работы планируется завершить в конце 2017 года — к столетию объявления о независимости Эстонской Республики. Если ранее были проведены работы по модернизации основного здания Таллинского аэродрома, то теперь будет модернизировано летное поле. Планируется строительство новой и качественной взлетно-посадочной полосы со всеми техническими поддерживающими системами, включая рулежные дорожки и зоны перронов. Отмечено, взлетно-осадочной полосе более 20 лет.

По словам министра экономики и коммуникации, члена правящей праволиберальной Реформистской партии Кристена Михала, реконструкция станет предпосылкой к тому, что аэропорт, обслуживающий в год более двух миллионов пассажиров, увеличит свои возможности. Повысится и уровень экологичности.