Москва, 17 марта, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Обстановка на Ближнем Востоке служит индикатором международных отношений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом заявил член комитета Совфеда по международным делам Игорь Морозов на семинаре, посвященном геополитической ситуации на современном этапе и ее влиянии на проявления экстремизма и терроризма в РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресс

«Ближний Восток всегда горел. Сейчас мало что поменялось. Но конфликт уже вышел из статуса регионального, теперь Ближний Восток — международный индикатор отношений между США и Россией, между Западом и арабским Востоком, между Россией и ЕС», — заявил Морозов.

Последнее время наблюдаются кардинальные изменения в геополитических отношениях по всему миру: в Европе, АТР и Африке, источником которых выступают внешнеполитические инициативы США, подчеркнул он. «Америка откровенно говорит о глобальном превосходстве. Барак Обама не перестает говорить об американской исключительности», — констатирует Морозов.

При этом предпринимаемые американским истеблишментом усилия не приносят положительных результатов: «Вспомним 2010 год. Запущен вирус, разрушивший привычный для арабского мира уклад и традиции, само состояние арабской души. Как джинн из бутылки выскочил. И как бы американцы ни формулировали свою программу управляемого хаоса, сейчас можно констатировать, что хаос вышел из-под контроля, и мы наблюдаем его последствия», — заявил сенатор.

На этом фоне Сирия представляет собой единственную страну, где «лидер не сломался, не лег под американскую политику, не пошел на соглашения», отметил Морозов, также подчеркнув высокую роль миротворческой миссии России в регионе. «Пять лет уже идет противостояние, но хватило участия России в течение пяти месяцев — и все противоборствующие стороны садятся за стол переговоров», — отметил он.

«Правильно ли мы сделали что вышли из этого конфликта? Все экспертные заключения говорят, что верховный главнокомандующий предпринял единственно правильный ход. Мы переложили ответственность за этот хрупкий мир, за переговорный процесс на плечи американцев. Поэтому Керри приезжает сюда и срочно запрашивает встречи», — сказал Морозов, добавив что все усилия по политической изоляции России оказались безрезультатны.