Москва, 17 марта, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Для участия в боевых действиях на территории активности ИГИЛ в Сирию и Ирак выехали 3417 граждан РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17марта, об этом заявил заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров в Совфеде на семинаре, посвященном геополитической ситуации на современном этапе и ее влиянии на проявления экстремизма и терроризма в РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Сейчас 3417 россиян выехали для участия в боевых действий на территории активности ИГИЛ. Среди них есть неофиты — более 200 человек. В отношении этих лиц возбуждаем уголовные дела, часть из них, кто уже вернулся обратно, отбывают сроки», — заявил он.

«Это фактор того, как геополитика влияет на нашу работу. В последний период именно геополитическая ситуация стала определять оперативную обстановку в РФ«, — подчеркнул Макаров.

Отметим, что 17 марта в Совете Федерации состоялся семинар на тему «Геополитическая ситуация на современном этапе и ее влияние на проявления экстремизма и терроризма в Российской Федерации».