Вашингтон, 17 марта, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Хоккейный матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Ванкувер Кэнакс» завершился победой «Колорадо» со счетом 3:1, сообщает «Чемпионат».

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Первый гол матча забил игрок «Ванкувера» Хенрик Седин с подачи дебютанта команды защитника Никиты Трямкина. Но хоккеисты «Колорадо Эвеланш» ответили на это дублем Миккеля Бёдкера на 14-й и 41-й минутах и итоговым точным ударом Андреаса Мартинсена на 46-й минуте игры.

В составе победителей отличился вратарь Семен Варламов, отразивший 28 из 29 ударов по своим воротам.

Стоит отметить, что Никита Трямкин впервые вышел на лёд в составе «Ванкувер Кэнакс». Раньше он выступал за екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист», отыграв за него 53 матча, забив 4 гола и сделав 7 результативных передач.