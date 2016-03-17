Вашингтон, 17 марта, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Словарный запас и грамматика кандидатов в президенты США соответствуют уровню учащихся средней школы. К такому выводу, как передает Huffington Post, пришли ученые из Института лингвистических технологий университета Карнеги Меллона (Питтсбург), проанализировав предвыборные речи американских политиков.

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Так, словарный запас и грамматические конструкции, которые использует в своих предвыборных речах миллиардер Дональд Трамп, лингвисты оценили на уровне семиклассника.

Чуть выше уровень речевого общения у кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Ее способности оказались на уровне восьмиклассницы.

По мнению ученых, самым образованным кандидатом является демократ Берни Сандерс, выступления которого оказались похожи на речь десятиклассника обычной школы США.

Выбывший недавно из предвыборной гонки Марко Рубио оказался, как и действующий глава Белого дома Барак Обама, «девятиклассником».