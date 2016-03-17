Москва, 17 марта, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Вывод основных сил авиагруппировки ВКС России из Сирии завершится в течение двух-трех дней. Строго в те сроки, которые определили Верховный главнокомандующий и министр обороны. Об этом сегодня, 17 марта, заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев в интервью «Комсомольской правде».

mil.ru Группа штурмовиков Су-25, совершающие перелет с аэродрома Хмеймим в Сирии

Напомним, перелеты российских самолетов с авиабазы Хмеймим в пункты постоянной дислокации на территории РФ выполняются группами. В состав каждой группы входит «лидер» — самолет Военно-транспортной авиации (Ту-154 или Ил-76), в котором перевозится инженерно-технический персонал, авиационное и материально-техническое имущество, а также следующие за ним боевые самолеты.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта первые две группы самолетов ВКС России покинули авиабазу «Хмеймим» в соответствии с приказом президента РФ Владимира Путина министру обороны РФ, генералу армии Сергею Шойгу о начале с 15 марта вывода основных сил ВКС РФ из Сирии. На сегодняшний день из Сирии в Россию вылетело несколько групп самолетов Воздушно-космических сил РФ.

Отметим, сегодня, 17 марта, президент РФ Владимир Путин наградит военнослужащих и специалистов военно-промышленного комплекса, участвовавших в российской операции в Сирии и отличившихся в ходе выполнения специальных задач. На мероприятие в Кремль приглашены более 700 солдат и офицеров.