Москва, 17 марта, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Всероссийская федерация плавания (ВФП) не предоставляла средствам массовой информации никаких данных о допинг-пробе четырёхкратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой. Об этом сообщается в четверг, 17 марта, на официальном сайте организации.

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«Официально сообщаем, что Всероссийская федерация плавания не давала информацию в СМИ о результатах допинг-проб Юлии Ефимовой», — говорится в заявлении.

Ранее СМИ со ссылкой на неназванный источник в ВФП сообщили о том, что российская пловчиха Юлия Ефимова сдала положительный допинг-тест на мельдоний.

Отмечалось, что проба якобы была взята у 23-летней спортсменки во внесоревновательный период.

Как сообщало ИА REGNUM, мельдоний (милдронат) был внесен в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством с 1 января 2016 г. С этого момента в применении медицинского препарата уличили сразу нескольких спортсменов из РФ.

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