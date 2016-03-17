Вашингтон, 17 марта, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Крупный астероид 2016 EH157, диаметр которого может равняться 390 метрам, пролетит мимо Земли 10 апреля в 22:00 по московскому времени, сообщает Центр малых планет Международного астрономического союза.

mirkosmosa.ru Астероид

Астероид 2016 EH157 открыт несколько дней назад астрономами и автоматическими телескопами, осуществляющими наблюдение за малыми небесными телами в рамках проекта Catalina Sky Survey. Диаметр космического объекта оценен в пределах от 120 до 390 метров. Опасность для Земли он представляет хоть и не нулевую, но крайне малую.

Астероид пролетит в 10,2 миллионах километров от Земли. Это в 26 раз больше, чем расстояние от Луны до нашей планеты.