Москва, 17 марта, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Центробанк РФ с 17 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «1Банк» (г. Владикавказ, Северная Осетия), сообщается на сайте регулятора.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

При неудовлетворительном качестве активов «1Банк» неадекватно оценивал принятые риски, что привело к несостоятельности (банкротству) кредитной организации.

Кроме того, банк не соблюдала введенные ЦБ РФ ограничения на осуществление отдельных операций.

По величине активов «1Банк» занимал 538-е место в банковской системе Российской Федерации.