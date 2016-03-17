Ростов-на-Дону, 17 марта, 2016, 08:46 — ИА Регнум. В Ростовской области на Таганрогском металлургическом заводе сменился управляющий директор. На смену Дмитрию Лившицу, проработавшему на этой должности почти пять лет, пришел Сергей Билан. Управленец со знаменитой фамилией на производстве — человек не новый. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия 17 марта, ранее он занимал кресло заместителя гендиректора Трубной Металлургической Компании (ТМК) по нефтегазовому сервису.

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К исполнению своих прямых обязанностей Сергей Билан приступил накануне. Дмитрий Лившиц в структуре ТМК останется, только уже в должности заместителя генерального директора компании.

Отметим, что Таганрогский металлургический завод занимается производством труб, которые используются в добыче, транспортировке и переработке углеводородов, а также в коммунальном хозяйстве, машиностроении и строительстве. В год с предприятия выходит около 700 тыс. тонн труб, около трети из этого количества экспортируется.

2013 год дал заводу новую жизнь. Год был ознаменован строительством дуговой сталеплавильной печи и запуском в эксплуатацию высоковольтной линии Ростов — Таганрог протяженностью около 50 км. За это время удалось завершить реконструкцию подстанций 220 кВ Таганрог-10 и Ростов-20 и построить подстанцию «Печная». Это дало возможность закрыть устаревшее мартеновское производство на предприятии.