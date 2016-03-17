Вашингтон, 17 марта, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Загадочные белые пятна кратера Оккатор на карликовой планете Церера меняют свою яркость при смене дня и ночи, сообщает Европейская южная обсерватория.

Justin Cowart Церера

Ученые считают, что это результат активных испарительных процессов.

Паоло Моаро (Paolo Moaro) из обсерватории Триеста, совершивший это открытие, сообщил, что спектр белых пятен Цереры сдвигается в стороны не только под воздействием вращения планеты вокруг своей оси, но и в силу каких-то иных причин. Пока установлено лишь то, что отражающая способность белых пятен Цереры меняется сама по себе.

Анализ изменений яркости пятен в разное время суток позволил выдвинуть версию, что пятна состоят из какого-то льда, испаряющегося под лучами Солнца и замерзающего без них.

Если это так, то данная карликовая планета может считаться поистине уникальной, так как её недра проявляют какую-то активность. Ничего подобного не наблюдается на аналогичных космических объектах.

Напомним, что карликовая планета Церера обращается вокруг Солнца в составе пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. В 2006 году Церера была отнесена к карликовым планетам Солнечной системы.