Белые пятна Цереры меняют свою яркость
Вашингтон, 17 марта, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Загадочные белые пятна кратера Оккатор на карликовой планете Церера меняют свою яркость при смене дня и ночи, сообщает Европейская южная обсерватория.
Ученые считают, что это результат активных испарительных процессов.
Паоло Моаро (Paolo Moaro) из обсерватории Триеста, совершивший это открытие, сообщил, что спектр белых пятен Цереры сдвигается в стороны не только под воздействием вращения планеты вокруг своей оси, но и в силу каких-то иных причин. Пока установлено лишь то, что отражающая способность белых пятен Цереры меняется сама по себе.
Анализ изменений яркости пятен в разное время суток позволил выдвинуть версию, что пятна состоят из какого-то льда, испаряющегося под лучами Солнца и замерзающего без них.
Если это так, то данная карликовая планета может считаться поистине уникальной, так как её недра проявляют какую-то активность. Ничего подобного не наблюдается на аналогичных космических объектах.
Напомним, что карликовая планета Церера обращается вокруг Солнца в составе пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. В 2006 году Церера была отнесена к карликовым планетам Солнечной системы.