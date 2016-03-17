Пекин, 17 марта, 2016, 08:24 — ИА Регнум.

Китайские фотошпионы выложили в сеть первые фото кроссовера JAC Refine S7 SUV, премьера которого состоится в апреле на Международном автосалоне в Пекине.

auto.ifeng.com JAC Refine S7 SUV

Автолюбители отмечают, что дизайн новинки от JAC частично заимствован у японских автопроизводителей. Передняя часть китайского кроссовера отдаленно напоминает обновленный Toyota Land Cruiser Prado, задние фонари копируют фонари кроссовера Lexus RX первого поколения, пишет «Тайпин цичэ».

Производитель пока не сообщил подробные технические характеристики своей новинки, ограничившись заявлением, согласно которому JAC Refine S7 SUV будет оснащаться двумя версиями бензиновых двигателей: 1,5 л и 2,0 л.

Концерн JAC пошел на необычный для китайского производителя ход — все автомобили JAC Refine S7 SUV будут оснащаться только 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Дата начала продаж, а также точная стоимость автомобиля станут известны уже в следующем месяце.