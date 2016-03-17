Париж, 17 марта, 2016, 08:07 — ИА Регнум. Французский дизайнер Коко Шанель во время Второй мировой войны могла быть агентом абвера — органа военной разведки и контрразведки Германии. Об этом, как сообщает Associated Press, свидетельствуют архивы французских спецслужб, обнародованные 16 марта.

hitgid.com Коко Шанель

В частности, в документах, много лет хранившихся в Венсенском замке, есть запись о том, что в 1942—1943 годах Шанель была любовницей барона Ганса Гюнтера фон Динклаге — атташе в немецком посольстве, который подозревался в агитационной и разведывательной деятельности.

По словам представителей архива, одна из самых известных француженок XX века была записана в документах как агент немецкой военной разведки. Однако не исключено, что Коко Шанель попала в данный список в качестве потенциального шпиона на нацистов. Знаменитый дизайнер могла не осознавать этого факта.

Коко Шанель — французский модельер, основавшая модный дом Chanel.