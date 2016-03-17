Канберра, 17 марта, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Новый подводный флот Австралии стоимостью 50 млрд австралийских долларов должен быть построен полностью на территории самой Австралии, заявил председатель немецкого концерна ThyssenKrupp AG Ганс Ацподин, сообщает Reuters.

1366x768.ru Подлодка

«Полностью австралийское строительство является наилучшим вариантом, поскольку благодаря ему достигается наиболее эффективный и выгодный подход», — отметил Ацподин в своем обращении, сделанном в Канберре.

«Нам стало достаточно очевидно, что Австралия обладает инженерными и техническими навыками, а также способностью построить новый подводный флот», — добавил он.

Германии в гонке за получение прибыльного контракта противостоят Япония и Франция. Каждому претенденту необходимо подготовить три коммерческих предложения на постройку подводной лодки — полностью за рубежом, полностью в Австралии и гибридный вариант этих подходов.

По данным некоторых источников, на лидирующие места в гонке за право построить новый подводный флот Австралии в данный момент претендуют Париж и Токио. Так, Франция направила на этой неделе официальные лица таких гигантов, как Airbus, BNP Paribas, Thales, и многих других в Канберру, где они выступили в поддержку французских проектов, отмечая, что они помогут экономике страны.

В свою очередь, Токио намеревается направить одну из своих лодок класса «Сорю», чтобы она приняла участие в совместных с австралийскими ВМС учениях.

Решение по данному политически важному контракту ожидается в течение следующих нескольких месяцев до выборов в стране.