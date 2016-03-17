Пекин, 17 марта, 2016, 07:26 — ИА Регнум.

Телекоммуникационная корпорация ZTE ведет переговоры с правительством США об отмене ограничений, введённых американской стороной 7 марта 2016 г.

flickr.com ZTE стенд на выставке Mobile World Congress

Министр коммерции КНР Гао Хучэн выразил обеспокоенность в связи с решением американских властей запретить поставку комплектующих китайской корпорации.

«Я надеюсь, что США пересмотрят свое решение, иначе это может негативно сказаться на развитии торговых отношений между нашими странами»,-заявил министр коммерции Китая.

Точные детали переговоров пока неизвестны. Министерство торговли США подтвердило факт ведения переговоров с представителями ZTE, пишет «Наньцзао жибао».

По мнению ряда аналитиков, запрет на экспорт американских комплектующих в КНР не связан с деятельностью ZTE в Иране. Вероятнее всего, таким способом власти США стремятся обезопасить американских производителей и снизить темпы развития IT-технологий в Китае.

«Китайским производителям следует отказаться от импортных комплектующих в своей продукции. IT-компании из КНР должны хорошо подумать над импортозамещением, нам следует взять пример с России, которая справилась с санкциями Запада», — заявил научный сотрудник Шанхайского экономического университета Чжу Сяован.

7 марта 2016 г. Министерство торговли США ввело ограничения на экспорт оборудования и программного обеспечения ZTE. Официальной причиной запрета стал экспорт высокотехнологичной продукции ZTE в Иран.